Raïssa Malu inaugure dix écoles modernes à Nsele pour 11 000 élèves

La Ministre d’État, Ministre de l’Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malu, a procédé, mardi 14 janvier, à l’inauguration de dix écoles dans les sous-divisions éducatives de Nsele 1 et Nsele 2. La cérémonie s’est tenue à l’école primaire Ndombe/Delina, dans la commune de Nsele, marquant une avancée majeure pour l’éducation en République Démocratique du Congo.

Ces infrastructures modernes, issues d’un partenariat entre la RDC, l’UNICEF et la KOICA (Agence coréenne de coopération internationale), permettront d’accueillir 11 404 élèves, dont 5 772 filles. Réalisées grâce à un financement de 7,2 millions de dollars, dont 6,5 millions apportés par la KOICA et 0,7 million par l’UNICEF, elles comprennent 60 salles de classe spacieuses, 10 bureaux administratifs, 80 portes-latrines adaptées et 2 salles polyvalentes.

Raïssa Malu a souligné que ces réalisations traduisent la vision du Chef de l’État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l’éducation au cœur du développement national. Elle a également présenté le Plan Quinquennal 2024-2029 de son ministère, axé sur la modernisation des infrastructures scolaires et la réduction des inégalités dans l’accès à une éducation de qualité.

L’Ambassadeur de Corée du Sud en RDC, Jeong Hong Geun, a rappelé l’importance de l’éducation comme moteur de transformation sociale et économique. Selon lui, les progrès réalisés en Corée du Sud démontrent que l’investissement dans l’éducation est la clé d’un avenir prospère.

Ce projet s’inscrit dans la politique de gratuité de l’enseignement de base instaurée en 2019. En plus des infrastructures, il met l’accent sur la formation des enseignants et l’amélioration des conditions d’apprentissage, en particulier pour les filles et les populations vulnérables, touchant au total plus de 53 000 élèves et 968 enseignants.

Cette inauguration marque un pas important vers une éducation inclusive et équitable en RDC, témoignant de l’engagement du gouvernement et de ses partenaires internationaux à bâtir un avenir meilleur pour les enfants du pays.