Quand l’éducation devient numérique : la RDC déclare la guerre au papier et au réchauffement climatique

Le 30 avril, la République démocratique du Congo a célébre la Journée nationale de l’Enseignement sous le signe de la transformation numérique et de la reconnaissance des enseignants. À cette occasion, la ministre de l’Éducation nationale, Raïssa Malu, a remis officiellement 60 ordinateurs portables aux inspecteurs de l’Éducation, lors d’une cérémonie organisée mercredi à Kinshasa.

Ce geste fort symbolise la volonté du gouvernement de moderniser le système éducatif congolais et de renforcer la transition numérique dans ce secteur clé. « Notre objectif est d’accompagner la transparence et l’efficacité du système éducatif à travers le numérique. Cette démarche s’inscrit dans l’un des cinq piliers de notre ministère : le développement professionnel des acteurs éducatifs », a déclaré la ministre.

L’initiative bénéficie du soutien de la société Airtel, représentée par son directeur général, Thierry Diasomana, qui a souligné l’importance de lutter contre la consommation excessive de papier, source de pollution et de réchauffement climatique. « À travers cette action, nous encourageons un usage rationnel du numérique pour protéger l’environnement et optimiser les performances pédagogiques », a-t-il affirmé.

Raïssa Malu a également mis l’accent sur l’égalité de genre dans cette dynamique de transformation. Elle a insisté sur la nécessité de garantir une participation féminine équitable aux six modules de formation prévus, dans le but de promouvoir la masculinité positive et l’inclusion numérique.

Placée sous le thème : « Enseigner pour transformer, former pour bâtir », cette Journée nationale de l’Enseignement a été un moment d’hommage vibrant aux enseignants du pays. « Vous êtes les bâtisseurs silencieux de notre avenir, les gardiens du savoir et des valeurs républicaines », a déclaré la ministre, saluant l’engagement quotidien de ces hommes et femmes qui œuvrent souvent dans des conditions difficiles.

Cette remise d’ordinateurs n’est qu’un premier pas vers une réforme éducative ambitieuse et durable, portée par la vision d’un Congo numérique, inclusif et résilient.