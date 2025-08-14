Moïse Katumbi prépare la bataille politique de 2028 depuis Bruxelles

Réuni à Bruxelles les 12 et 13 août, le parti Ensemble pour la République, dirigé par Moïse Katumbi, a fixé le cap : préparer une offensive politique pour les élections générales de 2028. Refusant de rejoindre le gouvernement de Félix Tshisekedi, l’opposant en exil veut « préparer avec lucidité et fermeté la riposte politique et citoyenne face aux menaces qui pèsent sur notre nation ».

Durant ce conclave, Katumbi a multiplié les attaques contre le chef de l’État. Son parti dénonce « une tentative persistante de modification de la Constitution pour prolonger indéfiniment le mandat présidentiel » et accuse le pouvoir de refuser le dialogue national proposé par la Cenco et l’ECC.

Un plan d’action contre la dérive autoritaire

Pour contrer ce qu’il perçoit comme un recul démocratique, Ensemble pour la République met en place un mécanisme d’alerte destiné à recenser les plaintes et à engager des actions en justice contre toute restriction des libertés ou atteinte au patrimoine commun.

Sur le terrain, la stratégie est claire : renforcer l’organisation interne, s’implanter dans tous les territoires, élargir la base militante et fédérer les forces du changement avec l’appui de la diaspora.

Un appel à l’unité pour « mettre fin à la dictature »

Moïse Katumbi exhorte « toutes les forces démocratiques, les mouvements citoyens et la société civile » à unir leurs efforts pour « restaurer un pouvoir légitime issu d’élections crédibles ». Pour lui, la mobilisation doit être totale et s’inscrire dans la durée afin de peser sur le paysage politique congolais.