Lubumbashi : 39 criminels présumés arrêtés, dont les tueurs d’un agent de l’ANR

La police du Haut-Katanga a porté un coup sévère à la criminalité organisée à Lubumbashi. Ce lundi 2 février, elle a présenté à la presse 39 présumés criminels. Cette vaste opération a notamment permis d’arrêter les suspects du meurtre d’un agent de l’Agence nationale de renseignements (ANR).

Parmi les personnes interpellées, treize se spécialisent dans les vols à main armée. Selon la Police nationale congolaise (PNC), « le groupe reste hétérogène mais redoutable ». De plus, les forces de l’ordre ont saisi plusieurs pièces à conviction : une kalachnikov AK-47 chargée, des munitions de guerre, des armes blanches ainsi que des dizaines de téléphones volés.

Des opérations dans des quartiers sensibles

Le commissaire divisionnaire provincial Blaise Kilimbalimba attribue ce résultat à la collaboration entre la police et la population. En effet, les équipes ont mené des opérations ciblées dans plusieurs zones sensibles. Elles sont intervenues au marché Mzee, à Sendwe, sur l’avenue des Usines, à Mama Yemo et sur la route de Likasi.

Le commissaire salue d’ailleurs « le courage et la vigilance des citoyens ». Selon lui, leurs signalements facilitent la dénonciation des malfaiteurs et accélèrent les interventions.

Un message clair contre l’insécurité

Pour le gouvernement provincial, cette opération envoie un signal fort à ceux qui défient l’autorité de l’État à Lubumbashi. Par ailleurs, la police compte transférer rapidement les suspects à la justice. Elle réaffirme aussi sa volonté de traquer les auteurs de troubles.

Ainsi, cette démonstration de force veut rassurer la population. Elle cherche également à restaurer la confiance dans les forces de l’ordre, alors que les crimes violents augmentent dans la deuxième ville du pays.