L’étain congolais rebondit sur les marchés

La République Démocratique du Congo enregistre une hausse de 3,51 % du prix de la tonne d’étain. Selon un communiqué du ministère du Commerce extérieur publié ce lundi, la tonne s’échangeait à 32 216,25 USD au 19 mai 2025, contre 31 125 USD la semaine précédente. Ce minerai stratégique, essentiel pour les exportations congolaises, connaît donc un regain après une période de repli.

Un contexte global moins favorable

Malgré cette progression, le ministère appelle à la prudence. Il précise que la semaine du 19 au 24 mai s’inscrit dans une tendance générale baissière. Le niveau actuel n’est donc qu’un rebond modéré. Pour rappel, entre le 21 et le 26 avril, la tonne d’étain atteignait encore 35 743,75 USD, un pic bien supérieur au tarif actuel.

Des variations contrastées sur les autres minerais

En parallèle, d’autres minerais exportés par la RDC évoluent différemment : le cuivre, le zinc et l’argent sont en hausse, tandis que le cobalt et l’or reculent. Le tantale, lui, reste stable à 227 USD le kilo. Le ministère souligne que ces fluctuations s’expliquent par les lois de l’offre et de la demande, mais aussi par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale.