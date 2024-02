Djamila AMISSI a rejoint les équipes AGL depuis bientôt 3 ans après un long parcours dans d’autres sociétéshors RDC.

Elle occupe le poste de Front office DRC Kinshasa. Elle est passionnée par son métier et les valeurs que portent les équipes AGL. Elle s’est

prêtée à notre micro pour présenter un service pendant qu’AGL partenaire logistique officiel de la CAN

allie travail et sport.

Si je vous demandais de présenter un produit d’AGL, auquel penseriez-vous et pourquoi ?

Je me propose de vous parler de l’EVA. L’Entreposage à Valeur Ajoutée. C’est une offre qui intègre la gestion de stock (géolocalisation, adressage, suivi lots et date de péremption, etc.), la gestion de la chaine de froid, le stockage de tout type de marchandises indoor/outdoor dans de meilleures conditions dépendamment du besoin. Nos équipes allient expertise et savoir-faire depuis de nombreuses années aux côtés des entreprises congolaises avec un vaste réseau de partenaires qui permettent de délivrer un service sur mesure à tous nos clients : pétrolier, télécommunication, produits pharmaceutiques et bien d’autres. J’imagine que plusieurs clients voudraient bien rejoindre notre portefeuille à la lecture de cet article. Nous sommes disposés à les accompagner.

Parlons CAN, que pensez-vous des léopards ?

Le nom de l’équipe de la RDC dit tout : les léopards. Un animal qui est vu comme un chef. Les léopards, je suis fière de vous. Je crois en vous. Allez les léopards, cette CAN est à nous !

A propos d’AGL RD Congo

AGL est un acteur de référence de la logistique en République Démocratique du Congo. L’entreprise assure le transport, le stockage, l’entreposage et la livraison des marchandises au travers de ses 25 agences déployées dans tout le pays. Elle est certifiée ISO 9001/2013, ISO 14001/2015 et ISO45001/2015. Spécialiste de la consignation maritime, commissionnaire agréé en douane, elle offre des solutions logistiques sur-mesure et apporte son expertise aux opérateurs miniers. Fort de ses 800 collaborateurs, AGL RDC participe au développement socio-économique du pays dans plusieurs

domaines notamment le secteur de la santé, l’éducation et l’environnement.

