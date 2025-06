Les Léopards domptent les Aigles du Mali : Essende marque, la RDC renoue avec la victoire en amical !

Orléans, 5 juin 2025 — Les Léopards de la RDC ont rugi fort ce jeudi au Stade de la Source, s’imposant 1-0 face aux Aigles du Mali dans un match amical au rythme soutenu et à l’intensité rare. Pour leur sixième confrontation, les deux nations se sont livrées une bataille tactique pleine de caractère, et ce sont les Congolais qui en sont sortis vainqueurs.

Un onze de départ audacieux pour Désabre

Dès le coup d’envoi, Sébastien Desabre a opté pour une composition ambitieuse et équilibrée. En défense : Bantubinsika, Chancel Mbemba, Gédéon Kalulu et Arthur Masuaku. Au milieu : Samuel Moutoussamy, Sadiki et Edo Kayembe. Devant : Bongonda, Elia et Essende formaient un trio offensif inédit mais prometteur.

L’objectif du sélectionneur français était clair : accorder plus de temps de jeu à Kalulu, Sadiki et Essende, tout en maintenant un haut niveau de compétitivité. Mission accomplie.

Essende libère les siens

Malgré la sortie prématurée de Bongonda sur blessure, remplacé à la 24e minute par Yoane Wissa, les Léopards ont maintenu la pression. Et c’est finalement Simon Banza Essende, l’attaquant d’Augsbourg, qui a débloqué la situation à la 27e minute.

Contrôle de la poitrine, frappe puissante à bout portant : un geste de pur avant-centre, synonyme de son tout premier but sous les couleurs congolaises.

Remplacé en fin de match par Cédric Bakambu (80e), Essende pourrait bien avoir gagné des points dans la hiérarchie des attaquants. Bakambu, titulaire habituel, n’avait plus marqué dans un match amical depuis octobre 2023 face à la Nouvelle-Zélande (1-1).

Une victoire symbolique et libératrice

Ce succès met un terme à une série de quatre matchs amicaux sans victoire pour les Léopards, dont le dernier succès remontait à mai 2023 face à l’Ouganda (2-0). Deux ans et un mois plus tard, la RDC retrouve le goût du succès dans ce type de confrontation, souvent piégeuse.

Les hommes de Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali, n’ont jamais réussi à renverser la dynamique, malgré quelques tentatives en seconde période.

Cap sur les Baréas… et le Sénégal !

Prochaine étape : un autre match amical face aux Baréas de Madagascar, prévu ce dimanche 8 juin en clôture du stage en région parisienne. L’objectif sera de confirmer cette montée en puissance et de consolider les automatismes.

Avec cette victoire, les Léopards engrangent une précieuse confiance à l’approche d’un choc majeur : le match contre les Lions de la Teranga du Sénégal, prévu dans trois mois pour la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026.