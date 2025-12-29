Les Léopards doivent « gagner large » pour viser la première place

Rabat, Maroc — L’objectif est simple, mais la tâche ne le sera peut-être pas. À la veille du match décisif contre le Botswana (mardi 30 décembre, 20h), le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, et le latéral Joris Kayembe ont fixé la ligne devant la presse. Pour terminer en tête du Groupe D, les Léopards n’ont pas le choix : ils doivent s’imposer, et avec un score étoffé.

« On doit gagner pour la première place, mais on doit également gagner pour le retard qu’on peut avoir sur le Sénégal », a déclaré d’emblée Desabre, conscient des enjeux du classement. Face aux Zèbres du Botswana, la RDC joue plus qu’une qualification ; elle se bat pour le premier rang, synonyme d’un tableau théoriquement plus abordable en huitièmes de finale.

L’état d’esprit : ambitieux et offensif

Malgré l’absence confirmée d’Arthur Masuaku (petite entorse à la cheville), le technicien français a affiché la sérénité et l’ambition du groupe. « Tout le monde est capable de débuter un match », a-t-il lancé, signe d’une confiance étendue à l’ensemble de l’effectif.

Sa feuille de route est claire : « Non seulement s’imposer, mais proposer un jeu offensif. Dans les premières minutes, on va essayer d’emballer la rencontre. » Un impératif de « score large » réitéré, car la différence de buts pourrait être déterminante pour devancer le Sénégal, qui affronte le Bénin en parallèle.

Un groupe soudé face à la « fin des petites équipes »

Joris Kayembe, en porte-voix des joueurs, a renchéri sur la cohésion et l’état d’esprit positif. « On est tous contents d’être là. Que ce soit les joueurs sur le terrain ou ceux sur le banc, on est tous derrière l’équipe. »

Le latéral a aussi rappelé une réalité du football africain contemporain : « Aujourd’hui en Afrique, il n’y a plus de petite équipe. » Un avertissement pour éviter tout relâchement face à un Botswana qui n’a encore marqué aucun point, mais qui reste capable de surprendre. La mission est donc double : gagner, et marquer « le plus de buts possibles ».

Le rendez-vous est pris ce mardi au stade Al Madina de Rabat. Les Léopards savent que seule une victoire nette leur permettra de maîtriser pleinement leur destin dans cette CAN 2025.