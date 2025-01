Les FARDC parmi les 10 premières puissances militaires d’Afrique selon Global FirePower

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) se hissent parmi les dix premières puissances militaires du continent africain, selon le récent classement de l’institut américain Global FirePower (GFP). Avec un PowerIndex de 1,3111, les FARDC occupent la 8ᵉ position en Afrique et la 66ᵉ place au niveau mondial sur 145 pays évalués.

Réforme et modernisation des FARDC

Ce classement reflète les fruits des réformes initiées par le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, également commandant suprême des FARDC, pour construire une armée forte et républicaine.

Les critères d’évaluation

Global FirePower s’appuie sur 60 critères pour établir son PowerIndex, avec un score parfait de 0,0000 représentant une puissance militaire optimale. Parmi les indicateurs évalués :

Effectifs militaires : 166 580 militaires actifs, 31 000 réservistes et 10 000 paramilitaires.

166 580 militaires actifs, 31 000 réservistes et 10 000 paramilitaires. Équipement militaire : 32 hélicoptères (dont 8 d’attaque), 105 chars, 916 véhicules blindés, 25 lance-roquettes et 16 navires de guerre.

32 hélicoptères (dont 8 d’attaque), 105 chars, 916 véhicules blindés, 25 lance-roquettes et 16 navires de guerre. Capacité logistique et budget : 796,56 millions de dollars alloués à la défense, ainsi que des ressources en carburant.

Comparatif continental et mondial

En Afrique, l’Égypte reste la première puissance militaire, suivie de l’Algérie, du Nigeria, et de l’Afrique du Sud. Le Maroc et l’Angola devancent légèrement la RDC. À l’échelle mondiale, les États-Unis, la Russie et la Chine dominent le classement, avec des budgets de défense atteignant des centaines de milliards de dollars.

Un avenir prometteur pour les FARDC

Ce positionnement témoigne de la montée en puissance des FARDC et de leur transformation sous la conduite du Président Tshisekedi. Cette reconnaissance internationale illustre les efforts déployés pour renforcer la souveraineté et la sécurité de la RDC face aux défis sécuritaires régionaux.