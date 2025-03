les FARDC frappent le M23 à Minembwe, des aéronefs détruits

Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont mené, lundi 10 mars, une frappe aérienne ciblée sur l’aérodrome de Minembwe , en territoire de Fizi et Uvira (Sud-Kivu) . Cette opération a permis d’éliminer une dizaine de rebelles du M23 et de détruire plusieurs aéronefs assurant le ravitaillement de groupes armés alliés.

Des aéronefs militaires neutralisés

D’après Jean Jacques Elakano , vice-gouverneur du Sud-Kivu, ces aéronefs transportaient des rebelles du M23 en provenance de Bukavu et servaient au ravitaillement en munitions et équipements militaires des groupes armés Twirwaneho et Red Tabara , soutenant la rébellion du M23 et son allié, le Rwanda .

« Ces frappes visaient à empêcher la jonction des forces rwandaises avec leurs alliés présents à Minembwe, afin d’éviter un embrasement des territoires de Fizi et Uvira », a-t-il déclaré.

Réactions et controverses

Cette opération militaire a provoqué une vive réaction de l’ancien sénateur Moïse Nyarugabo , qui a déclaré sur X des frappes ayant également touché le village de Minembwe et une piste aérienne utilisée à des fins commerciales et humanitaires .

La situation sécuritaire dans le Sud-Kivu demeure tendue , alors que les FARDC poursuivent leur offensive contre les forces rebelles et leurs alliés étrangers .