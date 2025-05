Léopards Dames : Hervé Happy dévoile une sélection audacieuse pour affronter la Tanzanie

Le sélectionneur des Léopards dames, Hervé Happy, a levé le voile ce vendredi 23 mai sur une liste de 27 joueuses convoquées pour une double confrontation amicale contre les Taifa Stars de Tanzanie.

Cette annonce, relayée sur les plateformes numériques de la Fédération congolaise de football (FECOFA), marque un tournant stratégique pour la préparation de l’équipe féminine de la RDC en vue de la Coupe d’Afrique des Nations 2024, prévue au Maroc.

Le match aller est prévu le 29 mai, suivi de la rencontre retour le 3 juin. Les stades devant accueillir ces affrontements n’ont pas encore été dévoilés, mais la Fédération promet une communication prochaine.

Hervé Happy, récemment nommé à la tête des Léopards dames, semble miser sur un mélange de talents locaux et d’expatriées pour renforcer l’assise de son équipe. Parmi les joueuses sélectionnées, on retrouve des noms évoluant dans des clubs prestigieux comme le PSG Féminin (France), Djurgården (Suède) ou encore Al Ahli et Al Nasser (Arabie Saoudite).

Cette double confrontation face à la Tanzanie sera l’occasion pour le nouveau staff technique d’évaluer la cohésion, le niveau tactique et la condition physique de l’équipe, à quelques mois d’un rendez-vous continental crucial.

Liste des 27 joueuses convoquées :

Gardiennes de but

Fideline Ngoy (FCF Mazembe)

Ruth Khonde (Colombe, Congo)

Djanae Longo Okito (AS Cannes, France)

Océane Basil (FC Bourges, France)

Défenseures

Belange Vukulu (FCF Mazembe)

Aimeraude Mawanda (FCF Mazembe)

Esther Siluvangi (Le Mans, France)

Alicia Sweye Ebunge (Roubaix, France)

Danny Ngoyi (Simba Queens, Tanzanie)

Milieux de terrain

Bénie Kubiena (Shanghai RCB, Chine)

Marlene Kasaj (FCF Mazembe)

Sarah Yasongamo (Antalyaspor, Turquie)

Falonne Pambani (Al Shabaab, Arabie Saoudite)

Grâce Mfwamba (Al Taraji, Arabie Saoudite)

Eva Sumo (FC Nantes, France)

Nyota Katembo (AFC Toronto, Canada)

Ketia Sawa (Sarcelles, France)

Diane Tobe (Enfield Town, Angleterre)

Attaquantes