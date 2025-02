L’économie asphyxiée par la guerre à l’Est et l’occupation de Goma et Bukavu

L’économie de la République démocratique du Congo subit de plein fouet les conséquences de l’occupation de Goma et Bukavu par les rebelles du M23, soutenus par l’armée rwandaise. La fermeture des aéroports internationaux de Goma et de Kavumu bloque l’acheminement des produits du Nord et Sud-Kivu vers Kinshasa, plongeant le commerce dans une crise sans précédent.

Dans un restaurant du centre-ville, Diane Dady, tenancière du restaurant La Gazelle, peine à renouveler son stock. « Pas de petit pois, pas de pommes de terre, pas de bananes vertes, pas de saucisses, pas de fromage, pas de haricots, rien du tout », déplore-t-elle. Avec 70 % de clients en moins, elle se voit contrainte de licencier une partie de son personnel.

Les commerces ne sont pas épargnés. Dans les supérettes et les marchés de Kinshasa, les rayons des produits en provenance des Kivus sont désespérément vides. Les agences de fret et les compagnies aériennes, qui assuraient quotidiennement le transport de marchandises entre Goma et Kinshasa, sont à l’arrêt, aggravant l’impact économique.

Si la situation perdure, c’est tout un pan de l’économie congolaise qui risque de s’effondrer. Les commerçants et les restaurateurs redoutent une crise encore plus profonde et appellent à un retour urgent de la paix pour relancer l’activité.