Le Vice-Premier Ministre Jacquemain Shabani à Beijing pour renforcer la coopération sécuritaire Chine-Afrique de l’Est

Le vice-Premier ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de la République démocratique du Congo, Jacquemain Shabani, est arrivé ce vendredi à Beijing, capitale de la République populaire de Chine, pour participer au dialogue ministériel Chine-Afrique de l’Est. Invité par le gouvernement chinois, il prendra part à cette rencontre prévue les 9 et 10 septembre 2024, selon une source officielle.

Cette réunion, placée sous le thème « Construire une nouvelle plate-forme de coopération en matière d’application de la loi et une communauté de destin partagé sécuritaire entre la Chine et l’Afrique de l’Est dans la nouvelle ère », vise à renforcer les partenariats sécuritaires entre la Chine et les pays d’Afrique de l’Est. À travers ce dialogue, la Chine réaffirme son engagement à soutenir la stabilité régionale et à encourager une coopération plus étroite dans l’application des lois pour mieux répondre aux défis sécuritaires.

La participation du vice-Premier ministre Jacquemain Shabani à ces assises est un signe fort du rôle croissant que la RDC souhaite jouer dans la sécurité de la région. Ce cadre offre l’opportunité d’élaborer des stratégies concertées pour relever les défis sécuritaires, tout en solidifiant les liens entre la Chine et l’Afrique dans cette nouvelle ère de coopération.