Le Président Tshisekedi accueille de nouveaux ambassadeurs non-résidents à Kinshasa

23.05.2024 | Kinshasa – Ce jeudi, lors d’une cérémonie protocolaire à la Cité de l’Union africaine, le Président Félix Tshisekedi a reçu les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs non-résidents, extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC.

Parmi les diplomates accueillis, on compte Zsolt Mészáros de Hongrie, basé à Nairobi, Kenya ,Signe Winding Albjerg du Danemark, résidant à Kampala, Ouganda et Murad Baseer du Pakistan, dont la résidence est à Harare, Zimbabwe .

Cette cérémonie marque un renforcement des relations diplomatiques entre la RDC et ces nations, promettant une collaboration accrue et des échanges bénéfiques pour toutes les parties concernées. Le Président Tshisekedi a souligné l’importance de ces relations internationales pour le développement et la stabilité de la région.