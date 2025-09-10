Le Crépuscule des Léopards : Kinshasa s’embrase après la chute face au Sénégal

Ce devait être une nuit de liesse, une marche triomphale vers la Coupe du Monde. Ce fut une nuit de larmes, de fureur et de désolation. Sous les yeux de toute une nation, le rêve congolais s’est brisé net sur la pelouse du Stade des Martyrs, ce temple du football africain transformé, en l’espace de quelques minutes, en symbole d’une immense désillusion.

Face aux Lions du Sénégal, invaincus et impitoyables, les Léopards ont livré bataille mais ont fini par plier (2-3). Une défaite cruelle, lourde de conséquences, qui a fait basculer la soirée de la tristesse à la colère pure.

Le crash d’un rêve collectif

Le coup de sifflet final a agi comme un détonateur. La déception, trop lourde, trop intense, n’a trouvé d’exutoire que dans la fureur. Les cris de soutien se sont mués en hurlements de rage. Des siècles arrachés, des barrières tordues, des publicités saccagées : la colère des supporters s’est déversée comme un torrent dans l’enceinte sacrée, laissant sur son passage un stade meurtri, blessé au plus profond de son âme.

Le Stade des Martyrs, témoin des plus grandes heures de gloire du pays, n’avait jamais vu cela. Un lieu de mémoire souillé, un sanctuaire profané par la douleur de ceux qui aiment trop pour accepter l’échec. Les images de ces gradins éventrés racontent une histoire bien plus sombre que celle du score : celle d’un amour trahi, d’une espérance disloquée.

Desabre, le capitaine d’un navire en perdition

En conférence de presse, le visage de Sébastien Desabre était un masque de gravité. Le sélectionneur français, porteur d’un immense espoir depuis le brillant parcours en CAN, tentait de contenir l’émotion. « Je sais que les Congolais sont déçus du résultat, mais on va relever la tête pour essayer d’aller quand même à cette Coupe du Monde, parce que rien n’est terminé ce soir », a-t-il lancé, comme un ultime rempart contre le désespoir.

Mais ses mots peinaient à masquer l’amertume. « Notre grosse déception ce soir, c’est de ne pas rester premiers de la poule et d’avoir donné de la joie qu’on n’a pas réussi à maintenir. » Une joie envolée, emportée par les contre-attaques sénégalaises et les erreurs fatales d’une défense trop fragile.

Sous le feu des critiques pour avoir aligné le jeune Noah Sadiki, Desabre a campé sur ses positions, défendant son pupille avec une loyauté paternelle : « Noah a fait le match qu’il a fait. Il n’a pas été moins bon que quelqu’un d’autre… C’est un jeune joueur, c’est comme ça qu’on prend de l’expérience. Il faut lui faire confiance. » Un plaidoyer qui sonnait comme un aveu de faiblesse face à l’impitoyable réalité du haut niveau.

Les autorités face au désastre

Dans la nuit, la réaction des autorités est tombée. Didier Budimbu, le ministre des Sports et Loisirs, a exprimé sa « profonde tristesse » face au saccage du lieu « qui incarne l’essence même de nos plus fortes émotions et notre fierté nationale ». Condamnant des actes « inacceptables » et « contraires à l’esprit sportif », il a tenté de lancer un appel au rassemblement : « Dépassons la tristesse et les émotions négatives… Plus que jamais, ils ont besoin de notre appui indéfectible. »

Un discours appelant à la résilience, mais qui risque de se heurter au mur d’une immense amertume populaire.

Le compte à rebours est lancé

Le classement est désormais sans appel : le Sénégal caracole en tête avec 18 points. La RDC, avec 16 points, n’a plus son destin entre ses mains. La marge d’erreur est nulle. La route vers le Mondial 2026 est devenue un chemin étroit, semé d’embûches.

Ce matin, au Stade des Martyrs, il ne reste que les stigmates de la colère et le silence pesant d’un rêve envolé. La nation congolaise se réveille avec une gueule de bois sentimentale, entre la fureur de la veille et l’angoisse du lendemain. La question est désormais simple : les Léopards sauront-ils renaître de leurs cendres ? La réponse viendra sur le terrain, mais à Kinshasa, la blessure est profonde.