Lancement des épreuves de l’Examen d’État 2024-2025 malgré les défis

Les épreuves préliminaires de l’Examen d’État 2024-2025 ont été lancées ce vendredi à l’Athénée de la Gombe, dans le nord de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par Raïssa Malu, ministre de l’Éducation nationale et nouvelle citoyenneté.

Un moment porteur d’espoir et de défis

Dans son discours, la ministre a souligné que ce lancement est à la fois un moment d’espoir et de défi. « Malgré un contexte difficile, notre système éducatif poursuit son chemin en garantissant à tous l’accès à la certification », a-t-elle déclaré. Elle a également évoqué les épreuves que traverse le pays, notamment l’impact des conflits sur l’éducation, la destruction d’écoles et les obstacles rencontrés par certains élèves pour accéder à l’enseignement.

Une pensée pour les provinces touchées

Raïssa Malu a exprimé une pensée profonde pour les candidats des provinces éducatives Sud-Kivu 1 et Nord-Kivu, temporairement fermées en raison des conflits. Ces élèves ne pourront pas participer aux épreuves cette année.