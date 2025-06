Kolwezi fait peau neuve à l’heure de la 12ᵉ conférence des gouverneurs

Kolwezi sous les projecteurs ! Le Président Félix Tshisekedi a marqué son arrivée dans la capitale du Lualaba par une série d’inaugurations spectaculaires, confirmant sa vision pour une province minière modernisée et compétitive à l’échelle internationale.

Un Accueil en Grande Pompe

Dès son atterrissage, le Chef de l’État a été accueilli par une foule enthousiaste de militants, de gouverneurs et de membres du gouvernement, transformant la RN39 en une mer de drapeaux et de banderoles. Kolwezi, habituellement vibrante d’activités commerciales, a suspendu ses opérations pour célébrer cet événement historique.

Trois Joyaux Inaugurés pour une Province en Mutation

Le Village des Congrès : Un complexe ultra-moderne doté d’un amphithéâtre de 1 500 places, de salles VIP et d’un motel de luxe, conçu pour rivaliser avec les grands sommets miniers africains comme le Mining Indaba.

La Salle Polyvalente du Gouvernorat : Une infrastructure multifonctionnelle capable d’accueillir des conférences internationales et des événements provinciaux.

Les Nouveaux Bâtiments Administratifs : Symboles d’une gouvernance modernisée, ces espaces hébergeront les services clés du gouvernement provincial.

Une Vision Stratégique pour le Lualaba

La Gouverneure Fifi Masuka n’a pas caché sa fierté : « Grâce à la vision du Président, Kolwezi n’est plus une simple ville minière, mais un pôle d’attraction économique et diplomatique. » Ces infrastructures s’inscrivent dans une dynamique de décentralisation et de redistribution des richesses, répondant aux attentes des populations locales.

Avec d’autres inaugurations prévues durant son séjour, Félix Tshisekedi envoie un message fort : le Lualaba est un pilier incontournable de la croissance de la RDC.