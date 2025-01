Kalehe sous tension : le M23 prend Kiniezire et Mukwidja sans résistance

La situation sécuritaire se dégrade dans le territoire de Kalehe (Sud-Kivu), où la société civile alerte sur l’avancée inquiétante des rebelles du M23. Ce mercredi matin, leur présence a été signalée à Kiniezire et Mukwidja, des villages désormais sous leur contrôle.

D’après les témoignages recueillis, de brefs affrontements ont eu lieu à Kiniezire entre les rebelles, soutenus par l’armée rwandaise, et les Forces armées de la RDC (FARDC). En revanche, à Mukwidja, le M23 est entré sans opposition. « L’ennemi est dans le groupement de Mbinga Nord, à Kiniezire », a confié une source locale. « Depuis la matinée, Kiniezire et Mukwidja sont sous leur contrôle », a confirmé un responsable de la région.

Le président de la société civile de Kalehe, Juges Sadiki, décrit une occupation sans résistance : « Il n’y a pas d’affrontements. Les rebelles se déplacent tranquillement à Mukwidja, seuls quelques éléments du M23 sont visibles. »

Les forces armées congolaises, sollicitées pour réagir, ont refusé de s’exprimer pour l’instant, annonçant une prise de parole ultérieure.

Le M23 poursuit ainsi son avancée depuis Kalungu, Makelele et Karango, après avoir conquis plusieurs localités stratégiques, dont Minova, Lumbishi et Numbi. L’occupation de Kiniezire et Mukwidja intervient dans un climat de tension croissante, marqué par la récente prise de Goma par les rebelles.