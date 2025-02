Kagame plaide la désescalade, Kinshasa dénonce l’occupation de Goma

Alors que le président rwandais Paul Kagame plaidait mercredi la désescalade du conflit avec le président du Conseil européen António Costa, la ministre d’État congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner dénonçait devant les parlementaires européens l’occupation de Goma par une « coalition RDF-M23 », accusant Kigali de soutenir cette rébellion meurtrière.

Lors de son échange avec António Costa, Kagame a insisté sur la nécessité d’une approche diplomatique et d’un « sang-froid » de toutes les parties impliquées, mettant en avant la coopération entre l’Union européenne et le Rwanda.

Mais du côté congolais, le ton était tout autre. Devant l’Assemblée Parlementaire Afrique-UE, la ministre congolaise a dressé un bilan accablant : 3 000 morts, trois millions de civils pris en otage et utilisés comme « boucliers humains », et un pillage massif des ressources minières. Kinshasa continue d’accuser Kigali d’alimenter le chaos en soutenant activement le M23, malgré les processus diplomatiques en cours à Luanda et Nairobi.

Les tensions entre la RDC et le Rwanda restent vives, et la communauté internationale peine à trouver une issue à cette crise qui menace la stabilité de toute la région des Grands Lacs.