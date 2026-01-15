Judith Suminwa inaugure l’ambassade de la RDC aux Émirats

Entre deux sessions du sommet mondial sur le climat, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a marqué les esprits, mercredi, par un geste symbolique. Loin des caméras, elle a inauguré le nouveau siège de l’ambassade de la RDC aux Émirats arabes unis. Plus qu’un simple bâtiment, il représente une nouvelle ère diplomatique, moderne et ambitieuse.

Le siège, entièrement rénové, s’impose comme une silhouette fonctionnelle au cœur d’Abou Dhabi. Il reflète la volonté du président Félix Tshisekedi et du gouvernement Suminwa de doter le pays d’outils diplomatiques à la hauteur de ses ambitions. Ici, plus de locaux vétustes rappelant un passé en demi-teinte. L’architecture moderne illustre rigueur, projection et accueil.

« Cet édifice se veut un outil au service de nos relations et un levier pour l’attractivité de notre pays », a déclaré la cheffe du gouvernement. Les couloirs du siège incarnent une philosophie : une diplomatie agissante et crédible, tournée vers l’action économique, et non seulement vers la représentation protocolaire.

Une diplomatie tournée vers l’investissement et la prospérité

L’enjeu est clair. Dans une région stratégique, carrefour des investissements mondiaux et des technologies vertes, la RDC souhaite jouer un rôle plus affirmé. Ce nouvel ambassade est la base avancée de cette offensive. Elle doit promouvoir les investissements, nouer des partenariats stratégiques autour des minerais critiques, de l’hydroélectricité ou de la gestion forestière. Elle sert également à vendre l’image d’un pays-solution, riche de son potentiel.

L’inauguration marque un commencement, pas une fin. Elle signale que la diplomatie congolaise se muscle et qu’elle veut devenir un instrument de prospérité. Les diplomates disposeront désormais, à l’image du siège, des moyens pour concrétiser leurs ambitions. À Abou Dhabi, une porte s’est ouverte, plus grande et lumineuse. La RDC compte y faire entrer le monde.