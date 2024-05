Jean-Pierre Bemba lance la construction d’un complexe industriel de défense à Likasi

Le vice-Premier ministre en charge de la Défense et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, a entamé lundi une visite à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, située dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC). L’objectif principal de cette visite est de rencontrer l’équipe de l’entreprise Africaine des Explosifs (AFRIDEX) et de lancer les travaux de construction d’un complexe industriel de production d’explosifs et autres engins militaires.

Avant son arrivée à Likasi, Jean-Pierre Bemba a fait une escale à Lubumbashi, le chef-lieu de la province, où il a été chaleureusement accueilli à l’aéroport de la Luano par l’autorité provinciale, Jacques Kyabula Katwe. Ce dernier était accompagné des membres du conseil provincial de sécurité ainsi que de plusieurs officiers supérieurs des Forces armées de la RDC.

Le projet de construction de ce complexe industriel est une initiative majeure inscrite dans le cadre des « Accords de partenariat stratégique » signés en mai 2023 à Pékin entre le Président Félix Tshisekedi et son homologue chinois, Xi Jinping. Ces accords visent à promouvoir le transfert de technologies et de compétences entre les deux pays. La mise en œuvre de ce projet se fera en collaboration avec des sociétés turques et chinoises, notamment MKE et Norinco.

Situé à près de 150 km de Lubumbashi, ce nouveau complexe industriel permettra à la RDC de produire divers équipements et matériels militaires sur son propre sol. Cette initiative stratégique vise à renforcer l’autonomie de la RDC dans le domaine de la défense, en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d’équipements militaires. Elle marque également un pas important vers le développement industriel et technologique du pays.

En plus de ses implications stratégiques, le projet devrait créer de nombreux emplois locaux et stimuler l’économie régionale. La collaboration avec les entreprises turques et chinoises garantira un transfert de savoir-faire et de technologies, renforçant ainsi les capacités locales dans le secteur de la défense.

Jean-Pierre Bemba, par cette visite et le lancement officiel des travaux, réaffirme l’engagement du gouvernement congolais à moderniser et à renforcer les capacités de défense nationale, tout en promouvant le développement industriel du pays.