Guy Kabombo renforce la sécurité nationale avec les anciens ministres de la Défense

Ce vendredi 4 octobre 2024, Kinshasa a accueilli une réunion stratégique importante entre le Vice-Premier Ministre de la Défense nationale, Me Guy Kabombo Muadiamvita, et les anciens ministres de la Défense nationale. De retour d’une tournée dans les provinces de la Tshopo et de l’Ituri, où l’État de siège est toujours en vigueur, Me Kabombo a initié cette rencontre pour aborder les défis sécuritaires qui préoccupent l’ensemble du territoire national.

Lors de cette séance de travail, le ministre en fonction a échangé avec ses prédécesseurs sur des solutions concrètes afin de renforcer l’efficacité des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Cette collaboration intergénérationnelle témoigne de la volonté de Guy Kabombo de redynamiser les FARDC et d’assurer leur montée en puissance, conformément à la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi, Commandant suprême des FARDC et Chef de l’État.

Parmi les participants figuraient des personnalités influentes telles que Jean-Pierre Bemba Gombo, actuel Vice-Premier Ministre des Transports et Voies de Communication, le Général-major retraité Gilbert Kabanda Kurhenga, aujourd’hui Ministre de la Recherche Scientifique, et d’autres anciens chefs de la Défense nationale comme Crispin Atama Tabe, le Grand Amiral Mavua Mudema, et les Généraux-majors retraités Jean-Pierre Ondekane et Adolphe Onosumba, ainsi que l’Amiral Lomponda wa Botende.

En réunissant cette équipe d’experts chevronnés, Me Kabombo montre son engagement à trouver des solutions adaptées aux défis sécuritaires qui minent certaines régions de la RDC. Ce partenariat avec d’anciens cadres de la Défense est un signal fort de la volonté de redonner force et crédibilité à l’armée congolaise.