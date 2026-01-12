PolitiquePolitique, Sécurité



Gladis Kingombe interpelle l’AFC/M23 et appelle à la paix

Publié par Cyntiche PANDI
le: 12 janvier 2026
Gladis Kingombe Matabishi, leader du MCD, exprime sa profonde désolation face à la rébellion de l’AFC/M23. Dans une lettre ouverte à Corneille Nangaa, il déplore la chute de Goma, Bukavu et des zones voisines dans les provinces du Nord et Sud-Kivu.

L’entrepreneur et réformiste explique qu’il a quitté Goma. Il refuse la lutte armée et prône une approche pacifique. De plus, il témoigne des pertes subies : son entreprise est passée de 57 à 13 employés et ses revenus ont fortement diminué.

Condamnation des abus et des manipulations

Dans sa lettre, Gladis Kingombe dénonce plusieurs pratiques des rebelles :

  • Ils réservent les bénéfices économiques aux seuls collaborateurs de l’AFC/M23.

  • Ils recrutent de force des jeunes dans l’armée rebelle.

  • Ils commettent des tueries et sabotages visant des civils innocents.

En outre, il met en garde Corneille Nangaa contre l’influence rwandaise et rappelle que ceux qui s’opposent à cette direction prennent des risques importants.

Appel au dialogue national et au fédéralisme pacifique

Gladis Kingombe invite l’AFC/M23 à déposer les armes et à rejoindre le dialogue national. Cela permettrait de libérer les territoires congolais et de construire une solution inclusive.

LIRE AUSSI : https://www.journaldekinshasa.com/afc-m23-mediation-de-luanda-la-paix-se-perd-elle-dans-trop-de-processus/

De plus, il insiste : le fédéralisme et la reconnaissance des Rwandophones et Tutsis congolais ne doivent pas servir la violence. Selon lui, seule la paix et le dialogue garantissent la stabilité et la justice pour tous.

Conclusion : la voix de la raison au cœur du conflit

Alors que la rébellion continue de semer la désolation dans l’Est de la RDC, la lettre de Gladis Kingombe envoie un message clair : la violence ne doit pas servir la domination ni l’influence étrangère. Le chemin vers la paix passe par le dialogue et le respect des droits de tous les citoyens.

