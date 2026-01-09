Félix Tshisekedi soutient l’initiative de l’UA et exige un cessez-le-feu immédiat à l’Est

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a réaffirmé son soutien total à l’initiative de médiation du président angolais João Lourenço. Ce dernier assure également la présidence en exercice de l’Union africaine.

Face à la recrudescence des violences dans l’est du pays, le chef de l’État congolais exige un « cessez-le-feu immédiat et inconditionnel ». Il a réitéré cette position à l’issue d’un échange direct avec son homologue angolais.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Félix Tshisekedi a salué l’implication « constante » de João Lourenço dans la recherche de la paix. Il a assuré que Kinshasa était prête à s’engager sans délai en faveur d’un arrêt des combats.

Une médiation inscrite dans les cadres existants

Le président congolais a tenu à lever toute ambiguïté. Selon lui, cette initiative ne crée aucun nouveau cadre de négociation. Elle s’inscrit dans la continuité des efforts déjà engagés.

Il a cité notamment les accords de Luanda et le processus de Washington. « Il n’est absolument pas question d’un nouveau processus », a-t-il insisté. Il a, en outre, dénoncé des interprétations qu’il juge « malveillantes ».

Pour Félix Tshisekedi, João Lourenço agit sans agenda caché. Il œuvre uniquement pour la paix et la stabilité régionale.

Kinshasa dans l’attente des conclusions de la médiation

Le soutien de la RDC reste désormais suspendu aux conclusions officielles des consultations en cours. Kinshasa attend un retour formel de la médiation angolaise.

Cette prise de position place la responsabilité sur les groupes armés. Elle vise en particulier le M23 et leurs soutiens présumés. Le message est clair : répondre à l’appel au cessez-le-feu.

Dans un contexte de fortes tensions sécuritaires et diplomatiques, cette déclaration confirme la ligne de Kinshasa. La RDC privilégie une solution diplomatique, tout en exigeant l’arrêt immédiat des violences contre les civils.