Félix Tshisekedi et Abdelhak Saihi renforcent la coopération RDC-Algérie

Le mardi 14 janvier 2025, le Président Félix Tshisekedi a reçu à la Cité de l’Union africaine, à Kinshasa, Abdelhak Saihi, ministre algérien de la Santé et envoyé spécial du Président Abdelmadjid Tebboune. Cette rencontre a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre la République Démocratique du Congo (RDC) et l’Algérie, notamment dans les secteurs énergétique, agricole, économique et de la formation.

L’émissaire algérien a souligné l’importance de réactiver la haute commission de coopération entre les deux nations. « Nous voyons en RDC de nombreux axes de développement qui nous intéressent. Nous devons profiter de cette bonne expérience », a-t-il déclaré. Selon lui, le Président Tshisekedi est favorable à cette initiative, qui serait bénéfique pour les deux pays.

Sur le plan sécuritaire, Abdelhak Saihi a rappelé l’engagement de l’Algérie en faveur de la paix et de la stabilité sur le continent africain. « Notre pays a toujours soutenu les causes justes et ne ménage aucun effort pour promouvoir la paix en Afrique », a-t-il affirmé, en évoquant la situation préoccupante dans l’Est de la RDC.

Cette rencontre témoigne de la volonté commune des deux pays de consolider leurs liens historiques et d’explorer de nouveaux champs de collaboration, pour le développement et la stabilité de la région.