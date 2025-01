Félix Tshisekedi à la Nation : « La RDC ne se laissera pas humilier ni écraser »

Mercredi soir, à la Cité de l’Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s’est précisé à la Nation au sujet de l’invasion de la RDC, notamment de la ville de Goma (Nord- Kivu), par l’armée rwandaise et le M23. Il a assuré la population de la mise en place d’une riposte vigoureuse.

« Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer : une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours », a déclaré le Chef de l’État. Il a souligné que les Forces Armées de la RDC (FARDC) sont pleinement mobilisées pour défendre l’intégrité du territoire national.

S’adressant particulièrement à la population de Goma, il a exprimé sa solidarité : « Je ressent profondément votre douleur qui est aussi la mienne (…) résistez avec courage… sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. »

Appel à la mobilisation et dénonciation du Rwanda

Le Président congolais a appelé la jeunesse à s’engager dans l’armée pour défendre la souveraineté nationale. « Enrôlez-vous massivement dans l’armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet, et votre mobilisation est déterminante pour la victoire. »

Il a également déclaré « la barbarie du régime de Kigali » et la « passivité » de la communauté internationale face à l’agression rwandaise. « Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. La RDC ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battons et nous triomphérons », a-t-il affirmé.

Félix Tshisekedi a interpellé directement la communauté internationale et l’Union africaine, accusant le Rwanda de violer les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et des accords régionaux. Il a averti que la présence de soldats rwandais en RDC et leur implication dans l’exploitation illégale des ressources naturelles risquent d’entraîner une escalade aux conséquences imprévisibles pour toute la région des Grands Lacs.

Hommage aux victimes et mesures gouvernementales

Le Chef de l’État a rendu hommage aux militaires et civils tombés au combat, saluant en particulier le général d’État-Major Peter Chiriwmani, gouverneur militaire du Nord-Kivu, mort les armes à la main.

Dans un souci de soutien aux forces armées, il a annoncé des mesures rigoureuses de réduction des dépenses des institutions afin de réorienter les ressources vers l’effort de guerre.

« Nous gagnons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence et l’anarchie », a conclu Félix Tshisekedi, appelant le peuple congolais à rester debout face à cette épreuve.