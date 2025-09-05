Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : les Léopards domptent les Bright Stars

Sous un soleil de plomb qui n’a pas suffi à brider leur ardeur, les Léopards de la RDC ont livré une démonstration de force et de maîtrise ce vendredi 5 septembre au stade de Juba. Face aux Bright Stars du Soudan du Sud, les hommes de Sébastien Desabre se sont imposés sans contestation, par une victoire large qui conforte leur place en tête du groupe B et envoie un avertissement sérieux à leur prochain adversaire : le Sénégal.

Dès la 11e minute de jeu, Cédric Bakambu ouvrait le score d’une réalisation qui a libéré les siens. L’attaquant, auteur d’un retour tonitruant en sélection, a même offert un doublé à la 37e minute, creusant l’écart et asseyant la domination congolaise. Juste avant la pause, N. Mbuku venait corser l’addition d’une superbe frappe enroulée du gauche (45e+1), scellant une première période parfaite.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La reprise n’a fait que confirmer l’écart entre les deux formations. Yoane Wissa, porté par une saison pleine en club, a trouvé le chemin des filets à la 57e minute pour porter le score à 0-4. Les Léopards ont ensuite géré leur avantage, concédant un but honorifique en fin de match (75e) qui n’a entaché ni leur performance ni leur confiance.

Les yeux déjà tournés vers Kinshasa

Cette démonstration à Juba était la répétition générale avant la finale. Mardi prochain, au Stade des Martyrs, les Léopards affronteront les Lions de la Teranga du Sénégal dans un choc qui s’annonce comme la véritable finale du groupe B.

Avec un Bakambu en état de grâce, un Wissa décisif et un collectif soudé et confiant, la RDC abordera ce rendez-vous historique avec la ferme intention de faire trembler les filets sénégalais et de faire un pas décisif vers la Coupe du Monde 2026. Le rugissement des Léopards résonne désormais bien au-delà de Juba.

Cette large victoire permet aux Léopards de conforter leur première place dans le groupe B avec 16 points, creusant un écart significatif avec leurs poursuivants directs, le Sénégal et le Soudan, qui comptent quatre points de retard.