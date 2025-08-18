Doha relance la médiation entre Kinshasa et l’AFC/M23 : espoir fragile pour un accord de paix

Kinshasa/Doha, 17 août 2025 — Un projet d’accord de paix a été transmis à la fois au mouvement armé AFC/M23 et au gouvernement congolais par le médiateur qatari. L’annonce a été faite dimanche, alors que les discussions, prévues initialement pour le 8 août, pourraient enfin s’ouvrir cette semaine dans la capitale qatarie.

Des positions toujours éloignées

Si les deux parties ont confirmé leur disponibilité à relancer les pourparlers, les divergences restent profondes. L’AFC/M23 exige la libération de ses membres détenus avant toute reprise des discussions, considérant que cette étape conditionne l’application de la déclaration de principes. Kinshasa, au contraire, campe sur sa ligne : « pas un seul prisonnier libéré avant, revenez d’abord à Doha et on en discute ».

Un dialogue délicat mais nécessaire

Du côté du Qatar, l’optimisme demeure prudent. « Nous reconnaissons les difficultés sur le terrain et espérons qu’elles pourront être surmontées rapidement grâce au dialogue et à un engagement sincère », a confié un responsable qatari impliqué dans la médiation. Selon nos informations, les deux délégations pourraient se retrouver dès mercredi à Doha, même si la composition exacte de la délégation de l’AFC/M23 reste incertaine.

L’agenda des discussions

La médiation qatarie prévoit deux étapes principales : d’abord, suivre la mise en œuvre complète de la déclaration de principes, ensuite finaliser un accord de paix. Pour Kinshasa, la priorité demeure la restauration de l’autorité de l’État dans les zones encore occupées. Une position que l’AFC/M23 ne partage pas, préférant mettre l’accent sur le règlement des causes profondes du conflit.

Un processus semé d’incertitudes

Cette nouvelle séquence de négociations s’annonce donc délicate. Entre préalables exigés par l’AFC/M23 et fermeté du gouvernement congolais, il reste à savoir si les concessions nécessaires pourront être trouvées. Le Qatar mise sur le dialogue pour débloquer la situation, mais la route vers un accord définitif paraît encore longue.