Décès de Roland Lumumba, fils de Patrice Lumumba et gardien de sa mémoire

La famille Lumumba est à nouveau en deuil. Roland-Gilbert Okito Lumumba, fils cadet du héros de l’indépendance Patrice Emery Lumumba, s’est éteint ce mercredi à Kinshasa à l’âge de 67 ans, des suites d’une maladie, ont confirmé des sources familiales.

Né en 1958, cet architecte de formation avait choisi un engagement plus discret que tumultueux, mais n’en avait pas moins marqué la vie politique en siégeant comme député national pendant une décennie. Pourtant, son rôle le plus marquant restera celui de gardien de la mémoire et de pourfendeur de l’impunité.

Un combat pour la vérité, « non par vengeance, mais par soif de savoir »

Roland Lumumba s’était investi corps et âme dans les procédures judiciaires visant à élucider l’assassinat de son père en 1961. Il s’était rendu à de multiples reprises en Belgique, suivant assidûment les audiences, affirmant que sa quête relevait d’une « soif de savoir » et non d’une volonté de vengeance.

Son action a été décisive dans le processus aboutissant au rapatriement de la relique de Patrice Lumumba – une dent – conservée en Belgique comme macabre trophée, et officiellement restituée à la RDC en juin 2022. Un geste symbolique fort pour la famille et la nation.

« Je préfère que l’on dise que c’est Lumumba »

Homme humble, il refusait pourtant de se cacher derrière l’ombre immense de son père. Dans ses interventions publiques, il inversait la perspective : « Au lieu de dire que c’est le papa de Roland, je préfère que l’on dise que c’est Lumumba », insistait-il, rappelant que Patrice Lumumba était avant tout le « père de l’indépendance », une figure fondatrice pour tout un continent.

Sa disparition intervient alors que les procédures judiciaires sur l’assassinat se poursuivent encore en Belgique, laissant inachevé le combat pour la vérité qu’il aura mené une grande partie de sa vie. Les messages de condoléances affluent déjà, saluant la mémoire de cet homme discret qui aura porté, avec dignité et ténacité, le poids d’un nom et le flambeau d’une histoire qui dépasse la seule famille Lumumba.