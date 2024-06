Début des échanges à Kinshasa entre les PVH et la CNDH concernant la reconduction de la ministre Irène Essambo

Les échanges ont débuté ce lundi à Kinshasa, au siège de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) de la République démocratique du Congo (RDC), entre les représentants des personnes vivant avec handicap (PVH) et les commissaires nationaux de cette institution. Ces discussions portent sur un mémo de contestation contre la reconduction de Me Irène Essambo au poste de ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, en charge des PVH, dans le nouveau gouvernement congolais, qui attend d’être investi par l’Assemblée nationale.

Le président de la CNDH-RDC, Paul Nsapu, avait réussi, le samedi 1er juin dernier, à convaincre les PVH de renoncer à leur manifestation contre la reconduction de leur ministre de tutelle dans le Gouvernement Suminwa. Un accord avait été trouvé pour se réunir ce jour afin de déposer officiellement leur mémo destiné au Président de la République.

La manifestation organisée par une partie des PVH, qui demandait le départ d’Irène Essambo du Gouvernement Suminwa, avait paralysé le boulevard Lumumba pendant plus de deux heures, entre les communes de Masina et de N’djili, dans l’est de Kinshasa.

Ces échanges entre les PVH et la CNDH visent à trouver une solution pacifique à cette contestation et à adresser leurs préoccupations au plus haut niveau de l’État. Les discussions de ce jour représentent une étape cruciale pour entendre les voix des PVH et examiner leurs revendications concernant la gestion de leurs affaires au sein du gouvernement.