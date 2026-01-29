Crise à l’Est : Tshisekedi reçoit officiellement les 5 facilitateurs de l’Union africaine

Kinshasa – Pour la première fois depuis le début de son mandat, le président Félix Tshisekedi a reçu jeudi 29 janvier le panel des cinq anciens chefs d’État, désignés par l’Union africaine pour faciliter le processus de paix dans l’Est de la RDC.

Cette rencontre officielle, très attendue, marque une avancée dans la coordination des initiatives diplomatiques à Washington, Doha et Nairobi.

Jusqu’ici, le président rencontrait certains membres du « directoire des sages » uniquement en tête-à-tête.

Par exemple, il a reçu Olusegun Obasanjo, ancien président nigérian chargé des questions militaires, et Uhuru Kenyatta, ancien président kényan responsable du dialogue avec les groupes armés.

De leur côté, Catherine Samba-Panza (Centrafrique) et Sahle-Work Zewde (Éthiopie) avaient déjà été reçues par la Première ministre Judith Suminwa en juillet 2025.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Une médiation soutenue par le Togo

La rencontre s’est tenue à la Cité de l’Union africaine, sous la médiation togolaise représentée par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Yackoley Kokou Johnson.

Ensuite, un dîner officiel était prévu avec toute la délégation.

Les facilitateurs ont pour mission de formuler des propositions concrètes à l’Union africaine afin de désamorcer la crise dans l’Est.

Ces propositions seront ensuite présentées au sommet de l’organisation prévu à Addis-Abeba, mi-février.

Un agenda serré pour des actions rapides

Leur emploi du temps est très chargé.

Après la réunion à Kinshasa, la délégation devait prendre un vol spécial pour Kigali, au Rwanda, puis se rendre à Gitega, au Burundi.

Cette tournée souligne l’importance régionale de la crise et la nécessité d’une réponse coordonnée.

Cette première rencontre officielle avec le président Tshisekedi envoie un signal fort de coordination.

Elle survient alors que les processus de paix parallèles peinent à produire des résultats sur le terrain.

Désormais, l’objectif consiste à transformer ces discussions en actions concrètes, capables de freiner la spirale de violence dans les Kivus.