Cour Constitutionnelle : Trois Nouveaux Membres Investis

Ce mardi, une session extraordinaire du Parlement a vu le procureur général près la Cour constitutionnelle , M. Moke Mayele , et deux nouveaux juges de cette institution prêter serment devant le Président de la République , le Sénat , l’ Assemblée nationale , et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Les nouveaux affirmés sont Mme Marthe Odio Nonde (membre de la Cour, composante Présidence) et M. Aristide Kahindo Nguru (membre de la Cour, composante Parlement). Leur nomination a été effectuée le 13 janvier 2025 suite à une série d’ ordonnances présidentielles .

Après avoir prêté serment, les trois nouveaux membres ont signé le procès-verbal de la cérémonie, en présence du Directeur de cabinet du Chef de l’État . Le Président de la République a pris acte de leurs prestations et les a félicités chaleureusement pour leur engagement au service de la justice.

La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres , dont 3 sont désignés par le Président de la République , 3 par le Parlement réuni en congrès , et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature . Ces membres exercent un mandat de 9 ans non renouvelable , conformément à la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 qui régit son organisation et son fonctionnement.