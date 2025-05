Cobalt : La RDC s’imposante sur la scène mondiale lors du congrès de Singapour

Le Ministre des Mines de la République Démocratique du Congo, Kizito Pakabomba Kapinga Mulume, a marqué les esprits lors du Congrès annuel du Cobalt organisé par le Cobalt Institute à Singapour. Représentant le plus grand producteur mondial de cobalt, le ministre a réaffirmé la position stratégique de la RDC dans l’industrie mondiale des batteries et des technologies vertes.

Une Responsabilité Stratégique

Rappelant que plus de 70 % du cobalt mondial provient du sous-sol congolais, le ministre a souligné le rôle crucial de la RDC dans la transition énergétique mondiale. Il a insisté sur la nécessité pour le pays de tirer pleinement profit de ses ressources, notamment en renforçant la transformation locale, la traçabilité et l’investissement durable pour créer de la valeur ajoutée au profit du peuple congolais.

Une Politique Minère Axée sur la Diversification

Kizito Pakabomba a présenté les cinq axes stratégiques de la politique minière congolaise, visant à diversifier :

Les partenariats internationaux, Les ressources minérales exploitées, Les zones géographiques d’extraction, Les produits transformés localement, L’économie nationale pour réduire la dépendance aux matières premières brutes.

Des Initiatives pour une Souveraineté Économique

Le ministre a également évoqué des mesures concrètes, telles que la suspension temporaire des exportations de cobalt brut, le renforcement de la traçabilité via l’Entreprise Générale du Cobalt (EGC), et l’adhésion à des plateformes internationales comme le Minerals Security Partnership. Ces initiatives visent à garantir que la RDC demeure un acteur souverain et incontournable des chaînes de valeur mondiales.

Avec cette intervention à Singapour, la RDC affirme clairement sa volonté de transformer son potentiel minier en véritable levier de développement économique, tout en répondant aux exigences de transparence et de durabilité internationales.