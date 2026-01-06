CAN 2025 : le FBI en observateur pour le choc Algérie-RDC

Dans les coulisses du stade Prince Moulay El Hassan de Rabat, une autre partie se joue déjà.

Ici, aucun ballon ne circule. À la place, des costumes, des badges visibles et des regards concentrés dominent l’espace. Depuis ce week-end, une délégation du FBI opère discrètement sur le sol marocain.

La mission est claire et méthodique : observer, analyser, anticiper.

Ainsi, pendant que 65 000 supporters s’apprêtent à vivre le choc entre l’Algérie et la RDC, les agents américains suivent un tout autre match. Celui de la sécurité.

Un test grandeur nature loin de la pelouse

Ce mardi à 17h, le spectacle se jouera sur le terrain.

En revanche, pour le FBI, l’enjeu se situe ailleurs. Il se concentre dans les gradins, aux points de filtrage et dans les centres de contrôle.

Sous la conduite de Douglas Olson et Kevin Kowalski, les agents américains dissèquent l’architecture invisible de l’événement. Déjà, ils ont observé le dispositif lors de Maroc–Tanzanie. Déploiement des unités, vidéosurveillance, drones : chaque détail compte. À cela s’ajoute une coordination opérationnelle scrutée à la loupe.

Désormais, un point précis focalise leur attention. Il s’agit de la gestion des supporters étrangers. Surtout, la coopération entre la police marocaine et les forces internationales devient un indicateur clé.

Coupe du Monde 2026 : apprendre aujourd’hui pour sécuriser demain

Cette présence ne relève donc pas de la simple curiosité. Au contraire, elle s’inscrit dans une stratégie assumée. Les États-Unis préparent activement la Coupe du Monde 2026, qu’ils coorganiseront avec le Mexique et le Canada.

Dans ce cadre, la FIFA impose une coopération sécuritaire renforcée. Par conséquent, le Maroc apparaît comme un laboratoire idéal. Le royaume teste ses capacités tout en préparant sa candidature au Mondial 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Ainsi, Rabat et Washington consolident leur collaboration. Cette coopération, appelée à durer, s’inscrit déjà dans un horizon commun. Celui de 2030 et au-delà.

Algérie–RDC, un match aux enjeux invisibles

Ce huitième de finale dépasse largement le cadre sportif. En réalité, il porte une dimension stratégique inattendue. Chaque caméra installée devient une donnée. Chaque flux de foule observé alimente une analyse. Chaque décision opérationnelle compte.

Sur la pelouse, deux équipes viseront les quarts de finale.

Pendant ce temps, dans l’ombre, une autre équipe prépare l’avenir du football mondial.

Le coup de sifflet final désignera un vainqueur.

Cependant, le véritable match, celui de la sécurité sans faille, se joue sur le long terme.