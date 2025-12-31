Sport



CAN 2025 : La RDC respecte mais n’a « pas peur » de l’Algérie

Rabat, Maroc — La mission de la phase de groupes est accomplie. Mais le vrai défi commence maintenant. Après leur…

Publié par Cyntiche PANDI
le: 31 décembre 2025
© Facebook

Rabat, Maroc — La mission de la phase de groupes est accomplie. Mais le vrai défi commence maintenant. Après leur qualification sans trembler et une large victoire contre le Botswana (3-0), les Léopards de la RDC connaissent déjà leur prochain adversaire. En huitièmes de finale, le 6 janvier, ils affronteront les Fennecs d’Algérie. Un choc continental à préparer avec respect, mais sans peur.

Dans la zone mixte, les joueurs congolais ont immédiatement évoqué cette « très belle affiche ». Le milieu Samuel Moutoussamy a reconnu : « L’Algérie est l’une des grandes nations du football africain. » Puis il a ajouté, déterminé : « Ce sera compliqué, mais nous ferons le nécessaire pour les battre. »

Une confiance forgée par la progression et la solidarité

Cette assurance n’arrive pas par hasard. Elle résulte d’une progression constante observée ces derniers mois, notamment lors des barrages du Mondial 2026 contre le Cameroun et le Nigeria.
« C’est une progression logique », explique Moutoussamy. Il souligne la profondeur de l’effectif et un état d’esprit gagnant. Peu importe les titulaires, le groupe reste compétitif. La solidarité entre les joueurs est exceptionnelle.

Une défense solide, premier atout face aux Fennecs

Du côté de la défense, la confiance est tout aussi forte. Le gardien Lionel Mpasi, auteur d’une phase de groupes presque parfaite avec un seul but encaissé, anticipe un duel de haut niveau. « Ce sera une belle opposition entre deux grandes nations africaines », assure-t-il, serein.

La solidité défensive des Léopards, avec Mpasi en dernier rempart, constituera leur atout majeur. L’Algérie est réputée pour sa puissance offensive. Le gardien du Havre AC et ses défenseurs devront être irréprochables.

Les Léopards abordent donc ce rendez-vous avec le bon équilibre : respect pour un adversaire prestigieux et confiance tranquille dans leur progression. Ils ont déjà prouvé qu’ils pouvaient battre des géants. Le 6 janvier, ils auront l’occasion de continuer leur parcours et de faire rêver toute la RDC.

