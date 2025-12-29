PolitiqueSécurité, Société



EN CE MOMENT


Aux portes de Kinshasa, le spectre d’une nouvelle rébellion

Kinshasa, RDC — L’armée congolaise a changé de vocabulaire. Elle ne parle plus de « milice », mais de « rébellion ».…

Publié par Cyntiche PANDI
le: 29 décembre 2025
Journal de Kinshasa
© Journal de Kinshasa

Kinshasa, RDC — L’armée congolaise a changé de vocabulaire. Elle ne parle plus de « milice », mais de « rébellion ». Ce glissement sémantique, lourd de sens, fait suite à de nouveaux combats meurtriers. Ce week-end, à Bolingo, une localité située aux portes mêmes de Kinshasa, l’armée a engagé une opération d’envergure contre les combattants Mobondo. Le bilan est lourd : 15 miliciens et 5 soldats tués.

Cette confrontation illustre la dangereuse métamorphose d’un conflit qui semblait pourtant local. À l’origine, un différend foncier dans le territoire de Kwamouth, dans la province du Mai-Ndombe, opposant les communautés Teke et Yaka. Mais la violence a essaimé, grignotant du terrain mois après mois, pour se rapprocher inexorablement de la capitale politique du pays.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



L’accusation qui trouble : des soutiens « proches du pouvoir »

La nouveauté réside moins dans les affrontements que dans l’explication avancée publiquement par l’armée. Devant la presse à Kikwit ce 28 décembre, le porte-parole des opérations « Ngemba » dans l’Ouest, le capitaine Anthony Mwalushay, a lancé une accusation qui fait l’effet d’une bombe.

Il a déclaré que le mouvement Mobondo bénéficierait de soutiens influents, « souvent derrière le président de la République ». « La journée, ils sont comme des agneaux et la nuit, ce sont eux qui commandent les Mobondo », a-t-il affirmé, dépeignant une collusion troublante entre certains cercles politiques et la rébellion armée.

Le capitaine Mwalushay a précisé que des combattants capturés avaient « cité certains noms » lors des interrogatoires. « Nos services sont en train de mener des enquêtes avant de mettre les informations sur la place publique », a-t-il ajouté, laissant planer la menace de révélations à venir.

Un ultimatum militaire et un front qui s’élargit

Face à cette situation, l’armée affiche une détermination sans faille. Le message du porte-parole est un ultimatum clair, tant pour les rebelles que pour leurs éventuels protecteurs : « Si Kinshasa donne raison à ces beaux parleurs… nous, les militaires, nous allons faire notre travail avec des armes. »

Il a assuré que l’armée « va traquer jusqu’au dernier Mobondo », soulignant que la menace n’est plus cantonnée à l’Est du pays, théâtre des conflits contre le M23, mais est désormais palpable à l’Ouest, au cœur du pouvoir. Malgré cette fermeté, un appel à la reddition a été lancé aux combattants Mobondo.

Cette déclaration publique d’un officier supérieur ouvre une crise inédite. Elle place l’armée en position de dénonciateur d’une possible cinquième colonne au sein de l’État même, et pose une question brûlante : qui, à Kinshasa, pourrait avoir intérêt à alimenter une rébellion aux portes de la capitale ? La réponse pourrait bien définir la nouvelle ligne de front, non plus seulement militaire, mais politique, en République démocratique du Congo.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

beto.cd
© beto.cd

La RDC fait son grand retour au Conseil de sécurité de l’ONU

2 janvier 2026 Publié à 11h44

C'est un retour historique. Ce jeudi 1  janvier 2026, la République démocratique du…

Savoir plus
Facebook
© Facebook

CAN 2025 : La RDC respecte mais n’a « pas peur » de l’Algérie

31 décembre 2025 Publié à 12h12

Rabat, Maroc — La mission de la phase de groupes est accomplie. Mais…

Savoir plus
1xBet
© 1xBet

1xBet 2025 : Renforcer les marchés, les communautés et la confiance

31 décembre 2025 Publié à 08h39

2025 a été une année dynamique pour 1xBet sur de nombreux marchés africains.…

Savoir plus