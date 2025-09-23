Airtel RDC s’offre Rebo Tchulo pour séduire la jeunesse congolaise

Le géant des télécommunications et la reine de la nouvelle scène musicale unissent leurs forces. Ce mardi 23 septembre, Airtel RDC a officialisé un partenariat stratégique avec la chanteuse Rebo Tchulo, l’une des étoiles les plus brillantes du firmament urbain congolais. Une alliance qui vise à renforcer la proximité de la marque avec les consommateurs, notamment via sa plateforme de paiement mobile, Airtel Money.

L’annonce, faite en grande pompe à Kinshasa, scelle une collaboration entre le leader de la couverture réseau en République Démocratique du Congo et une artiste dont l’influence ne cesse de grandir auprès de la jeunesse. Rebo Tchulo, connue pour ses tubes entraînants et son style affirmé, incarne cette génération connectée, ambitieuse et fière de ses roots – exactement la cible qu’Airtel souhaite séduire.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Boost brand et séduction de la jeunesse

Pour Airtel, l’objectif est double. Il s’agit d’abord d’ancrer son image dans le paysage culturel congolais en s’associant à une figure positive et populaire. Ensuite, de promouvoir l’usage d’Airtel Money auprès d’un public jeune et dynamique, grand consommateur de musique et de services digitaux.

« Ce partenariat illustre notre volonté d’être plus qu’un simple opérateur télécoms. Nous voulons être un acteur qui vibre au rythme de la culture congolaise », a déclaré un responsable de la marque lors de l’annonce.

Rebo Tchulo, ambassadrice à part entière

De son côté, Rebo Tchulo y voit une « belle opportunité de connecter avec ses fans d’une manière nouvelle et utile ». L’artiste devrait participer à une série de campagnes publicitaires, d’événements exclusifs et de contenus digitaux promotionnels.

Dans un marché des télécoms très concurrentiel, où les offres techniques se ressemblent souvent, le marketing d’influence devient un levier différenciant majeur. En parant son image aux couleurs de Rebo Tchulo, Airtel mise sur l’émotion et l’identification pour devancer ses rivaux.

Reste à voir si cette collaboration saura trouver la bonne note. Mais une chose est sûre : à Kinshasa comme à Lubumbashi, on parlera d’Airtel – et on écoutera Rebo Tchulo – un peu plus fort à partir d’aujourd’hui.