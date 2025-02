William Ruto reçoit une délégation Congolaise pour trouver des solutions urgentes

Le mercredi 19 février 2025, le président kenyan William Ruto, également président en exercice de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC), a reçu une délégation de haut niveau envoyée par le président congolais Félix Tshisekedi. Cette rencontre cruciale s’est tenue à Nairobi, au Kenya, et a principalement porté sur l’escalade de la situation sécuritaire dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), notamment en raison de l’activisme de la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda.

Des Discussions Axées sur des Solutions Concrètes

Selon William Ruto, les échanges ont tourné autour des options à envisager pour résoudre la crise, conformément aux décisions prises lors du Sommet conjoint de l’EAC et de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) à Dar es Salaam, en Tanzanie, ainsi que lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie. « Nous avons discuté des options sur la voie à suivre, telles que convenues lors de ces réunions », a déclaré Ruto.

La délégation congolaise était composée de personnalités de premier plan, notamment Sumbu Sita Mambu, haut représentant de Félix Tshisekedi pour le suivi de la Feuille de route de Luanda et des Organisations Économiques Régionales, du député national Lambert Mende, du ministre des Travaux publics Alexis Gisaro, et du ministre du Commerce Extérieur Julien Paluku. Cette rencontre intervient dix jours après le sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam.

Des Résolutions Encore en Attente de Mise en Œuvre

Plusieurs résolutions issues de ces assises restent à ce jour non exécutées. Parmi les décisions clés figurent la cessation des hostilités et un cessez-le-feu immédiat et sans conditions, la réouverture de l’aéroport de Goma et des principales voies d’approvisionnement terrestres et lacustres pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, ainsi que le rapatriement des militaires décédés et l’évacuation des blessés.

D’autres décisions importantes incluent l’élaboration d’un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes, la tenue d’une réunion des Chefs d’État-major des armées de l’EAC et de la SADC dans les cinq jours pour vérifier l’application des décisions prises, et le renforcement de la coordination et de la complémentarité structurelle des Processus de Nairobi et de Luanda. Enfin, il a été proposé d’ajouter des facilitateurs venant d’autres régions d’Afrique pour aider à la fusion de ces deux processus.

Une Crise Humanitaire et Sécuritaire qui Persiste

Malgré les appels répétés de la communauté internationale et des organisations régionales, la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, continue de progresser dans la province du Sud-Kivu, aggravant ainsi la crise sécuritaire et humanitaire dans l’Est de la RDC. Cette situation préoccupante nécessite une action urgente et coordonnée pour mettre fin aux souffrances des populations locales et rétablir la paix dans la région.

Un Pas de Plus vers la Paix ?

La rencontre entre William Ruto et la délégation congolaise représente un pas important dans la recherche de solutions durables à la crise dans l’Est de la RDC. Cependant, la mise en œuvre effective des résolutions prises lors des précédents sommets reste un défi majeur. La communauté internationale et les acteurs régionaux doivent continuer à exercer une pression concertée pour garantir que les engagements pris se traduisent en actions concrètes sur le terrain.