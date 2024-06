Visite de la Première Ministre Judith Suminwa à Goma : soutien et espoir pour les populations du Nord-Kivu

La Première Ministre de la République Démocratique du Congo, Judith Suminwa, a effectué une visite marquante à Goma, dans le Nord-Kivu, ce jeudi. Lors de son séjour, elle a rencontré plusieurs organisations non gouvernementales, ainsi que des agences des Nations Unies telles que l’UNICEF, le PAM, l’OIM, l’UNFPA, le HCR, la FAO et OICHA, pour discuter de la situation humanitaire dans la région. Les ONG nationales ont également été reçues par la Cheffe du Gouvernement, qui a exprimé l’appui du gouvernement pour optimiser leur capacité opérationnelle.

Judith Suminwa a conclu sa mission officielle en visitant la route du Port, actuellement en cours d’asphaltage, située à l’est de Goma, au pied du mont Goma. Cette voie est essentielle pour le développement touristique et économique de la ville.

Lors de sa visite au camp de déplacés de la 8e Cepas du camp Mugunga, la Première Ministre a prononcé un discours de réconfort et de solidarité : « Je suis venue ici pour être avec vous aujourd’hui. Je sais qu’il y a plusieurs autres personnes déplacées ici à Goma et dans d’autres territoires du Nord-Kivu. Vous êtes un symbole. En tant que cheffe du gouvernement, accompagnée des membres de mon gouvernement, nous mettrons tous les moyens possibles pour résoudre vos problèmes. »

Elle a abordé les nombreux défis auxquels les populations déplacées sont confrontées, notamment les problèmes d’eau, les maladies et les violences subies par les femmes et les filles. Elle a également remercié les FARDC et les Wazalendo pour leur engagement à défendre et protéger la région. Pour témoigner de son soutien, Judith Suminwa a apporté des vivres, des médicaments et des lits, qui seront distribués dans les centres de santé locaux.

En début d’après-midi, la Première Ministre a visité l’hôpital militaire régional de Goma, où elle a offert une assistance comprenant des vivres, des produits hygiéniques et des médicaments aux militaires blessés de guerre.

Cette visite illustre l’engagement du gouvernement de la République Démocratique du Congo à soutenir les populations affectées par les conflits et à œuvrer pour la stabilisation et le développement de la région du Nord-Kivu.