Réunion du Conseil des ministres de la SADC : Évaluation de l’intégration régionale à Harare

Le Conseil des ministres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) se réunira du 12 au 14 mars au Parlement du Zimbabwe. Amon Murwira, ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe, présidera cette rencontre. L’objectif principal est d’évaluer l’état de l’intégration régionale et de définir les prochaines étapes.

Les ministres examineront les décisions prises lors du sommet d’août 2024 et du 44e Sommet des chefs d’État. Ils analyseront également les avancées réalisées dans le cadre du thème adopté :

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Promouvoir l’innovation pour saisir les opportunités de croissance économique durable et de développement vers une SADC industrialisée ».

En plus de ces évaluations, le Conseil adoptera le budget 2025/2026 et le Plan corporatif annuel. Ces documents guideront les politiques économiques et sociales de la région. Le Plan stratégique indicatif de développement régional (RISDP) 2020-2030 reste au centre des discussions. Il met l’accent sur six axes clés : paix et sécurité, intégration économique, infrastructures, capital humain, égalité des genres et gestion des risques climatiques.

Des réunions préparatoires auront lieu avant l’événement. Les hauts fonctionnaires de la SADC procéderont à une évaluation à mi-parcours du RISDP 2020-2030. Le Comité permanent des hauts fonctionnaires et le Comité des finances tiendront également des sessions clés.

Rassemblant les ministres des 16 États membres, cette réunion semestrielle joue un rôle stratégique. Elle vise à assurer la stabilité économique et à renforcer la coopération régionale.