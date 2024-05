Renforcement de la coopération Sino-Congolaise : Rencontre entre Christophe Lutundala et Liu Yuxi

Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, Christophe Lutundala, a rencontré l’Ambassadeur Liu Yuxi, Représentant Spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur plusieurs sujets cruciaux, notamment la coopération bilatérale, les initiatives multilatérales, l’insécurité persistante à l’est de la RDC, ainsi que les préparatifs pour le prochain Sommet FOCAC (Forum sur la Coopération Sino-Africaine) qui se tiendra en Chine.

Les discussions ont mis en avant la volonté des deux nations de renforcer leurs liens et de collaborer étroitement pour faire face aux défis communs. L’insécurité dans l’est de la RDC a été un point central, avec l’accent mis sur la recherche de solutions durables pour rétablir la paix et la stabilité dans cette région. En outre, les deux parties ont exprimé leur engagement à travailler ensemble dans le cadre des plateformes multilatérales pour promouvoir la coopération internationale et le développement durable.

La préparation du Sommet FOCAC a également été abordée, avec un accent sur les opportunités qu’il représente pour approfondir les relations entre la Chine et les pays africains, y compris la RDC. Cet événement sera une étape importante pour définir les prochaines étapes de la coopération sino-africaine, en mettant l’accent sur des partenariats économiques et des initiatives de développement conjointes.

Cette rencontre témoigne de l’engagement continu de la RDC et de la Chine à renforcer leur partenariat stratégique et à collaborer pour un avenir prospère et pacifique.