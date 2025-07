Remaniement Suminwa II : panique dans les rangs, manœuvres en coulisse et crispation diplomatique avec le Rwanda

Alors que le gouvernement Suminwa II s’apprête à être dévoilé, Kinshasa est secouée par une agitation politique fébrile. Sur les réseaux sociaux comme dans les médias, les ministres sortants déploient des stratégies de communication effrénées pour espérer figurer sur la nouvelle liste. Mais derrière les selfies, bilans flatteurs et vidéos bien montées, la nervosité est palpable.

Selon Le Potentiel, cette campagne de charme a tout d’un baroud d’honneur : plusieurs ministres, sentant le vent tourner, tentent de sauver leur siège par tous les moyens. Certains, absents depuis des mois, ressortent subitement du silence médiatique pour se replacer dans la course. Forum des As ironise même sur le retour annoncé des « dinosaures » et « amis de X ou Y », prêts à tout pour obtenir un strapontin, malgré la misère sociale grandissante.

Pour Africa News, il est temps d’en finir avec les recyclages politiques : « la RDC mérite mieux ». L’heure serait venue de privilégier compétence, rigueur et responsabilité plutôt que clientélisme et fidélités de circonstance. Un message repris par l’activiste Carbone Beni, qui appelle à un « casting rigoureux » et à une réelle évaluation des actions ministérielles passées.

Dans ce climat tendu, un événement judiciaire a également capté l’attention ce mercredi : la libération de l’ancien ministre des Mines Martin Kabwelulu, détenu depuis plusieurs jours. Une décision qui relance les spéculations sur les règlements de comptes internes avant l’annonce du nouveau gouvernement.

Le remaniement dans l’ombre d’une reprise diplomatique RDC-Rwanda

Au même moment, loin des micros et des tweets, un dossier crucial avance : l’application de l’accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda. L’Assemblée nationale rwandaise a officiellement ratifié le texte ce mardi 29 juillet, marquant une étape décisive.

D’après l’Agence congolaise de presse, une réunion de haut niveau est attendue dans les prochains jours aux États-Unis pour lancer le Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, prévu dans l’accord. Ce dispositif devra permettre une meilleure surveillance des lignes de front, un suivi des engagements militaires et politiques des deux parties, et potentiellement la mise en œuvre de mesures concrètes de désescalade.

Alors que le gouvernement congolais s’apprête à se redessiner, le contexte régional impose plus que jamais une diplomatie cohérente, des visages neufs et crédibles, et un cap clair. Le président Tshisekedi, garant de cette double dynamique interne et externe, devra trancher entre continuité politique et exigence de renouveau.