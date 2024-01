RDC-Elections 2023 : la CENI invité à faire la lumière sur les irrégularités

C’est une invite de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l’Eglise du Christ au Congo (ECC).

« Déclaration conjointe CENCO-ECC, à la suite de l’observation électorale pour la justice et la paix post-électorales ». Les deux groupes d’observateurs ont invité, ce jeudi 04 janvier, la CENI à faire la lumière sur les cas d’irrégularité enregistrées pendant les élections du 20 décembre 2023.

Les deux institutions ont demandé au procureur général près la Cour constitutionnelle de se saisir de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin de faciliter la sincérité électorale et redorer la fierté de la République.

Mgr Marcel Utembi et Révérend André Bokundoa présidents de la CENCO et de l’ECC, exhorté les Congolais à demeurer unis et vigilants dans le combat contre les antivaleurs d’où qu’elles viennent.