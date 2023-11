RDC : au moins 1250 ménages de déplacés ont besoin d’assistance humanitaire

Ces familles sortent des localités de Batonga et Tondoli à cause des rebelles des ADF et se sont réfugiés à Kainama.

Ils sont plus de 1250 ménages à avoir fui les villes de Batonga et Tondoli pour se réfugiés à Kainama depuis deux semaines. Ils ont tout laissé à cause des attaques des rebelles des ADF et vivent dans certaines écoles et des familles d’accueil. L’information a été confirmée par le président de la société civile du groupement Banande-Kainama, Jonas Zawadi, qui déplorent les mauvaises conditions de vie de ces déplacés.

« Nous avons plus de 1250 ménages qui sont dans les salles de classe de l’école primaire Semuliki, tandis que d’autres sont dans le quartier Muziranduru ici à Kainama. D’autres sont dans des familles d’accueil, c’est un peu la situation que nous sommes en train de traverser. En tout cas ces gens-là n’ont aucune assistance, ils sont dépourvus de tout, parce que leurs maisons ont été incendiées, et ils avaient quitté leurs endroits la nuit, ils n’avaient rien porté sur eux. Ces gens vivent dans des conditions très difficile » a-t-il décrié.

Jonas Zawadi lance un appel à l’aide au gouvernement : « Kainama n’a jamais reçu des humanitaires. Les humanitaires se limitent à Tchabi, Boga et de l’autre côté au Nord-Kivu. Ils disent que leur sécurité n’est pas encore bonne sur le tronçon Eringeti-Kainama. Alors, vraiment les déplacés d’ici traversent une situation difficile. Nous avons chaque fois alerté mais nous n’avons jamais eu gain de cause. Notre souhait est que l’on vienne en aide à ces gens. Et même ces gens qui les ont accueillis n’ont pas accès à leurs champs ».