RDC : 20 ans de servitude pénale pour le président du G5

Le Tribunal militaire de garnison de Beni a reconnu mardi 26 mars, Christian Utheki coupable de participation à un mouvement insurrectionnel.

Vingt (20) ans de servitude pénale, c’est le verdict rendu mardi 26 mars dernier par le Tribunal militaire de garnison de Beni. Cette condamnation est pour Christian Utheki, président du G5, une structure qui regroupe les communautés se réclamant victimes des atrocités des groupes armés en lturi. Il devra aussi verser dans les huit jours ouvrables la somme de quatre cent mille francs congolais des frais de justice.

Il est accusé de participation à un mouvement insurrectionnel pour avoir rassemblé des miliciens du groupe Zaïre à Kilo, Bule, Largu et Djalasiga, au motif d’assurer la défense de sa communauté contre les attaques de la CODECO. Il lui est aussi reproché d’avoir tenu des propos de nature à démoraliser les troupes et briser la confiance entre la population civile et les autorités militaires.

Notons que lors d’une émission radiodiffusée, le 12 septembre 2022, il avait nié l’existence des patrouilles militaires depuis l’instauration de l’état de siège. Le tribunal militaire de garnison de Beni condamne aussi Christian Utheki pour avoir tenu publiquement des propos outrageants contre les militaires des FARDC le 1er aout 2023 à Tchomia.