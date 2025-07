PROMEKIN : Daniel Bumba inspecte le Centre hospitalier de Kingasani pour améliorer l’accès aux soins à Kinshasa

Dans le cadre du projet PROMEKIN, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a effectué une visite d’inspection au Centre hospitalier de Kingasani (CHK) ce mercredi 30 juillet 2025. Ce projet ambitieux vise à réduire la mortalité et la morbidité dans les quartiers défavorisés de la capitale, notamment Kingasani et Binza Météo, en renforçant la qualité et l’accessibilité des soins de santé.

Le gouverneur était accompagné du ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, du bourgmestre de Kimbanseke, Jeancy Nganga, ainsi que du commissaire provincial de la police, Israël Kantu Bakulu. Sur place, la délégation a été guidée par Claudia Nicole, responsable du CHK, et Safia Ibrahim, directrice générale de l’Agence française de développement (AFD) en RDC, partenaire clé du projet.

Réhabilité en 2023 grâce au financement de l’AFD, le CHK dispose désormais d’infrastructures modernes, malgré sa localisation dans une zone à forte précarité. Impressionné par la qualité des installations, Daniel Bumba a salué les efforts conjoints des autorités locales et des partenaires internationaux. Il a souligné l’importance de maintenir ces acquis, appelant les habitants à en faire bon usage pour garantir la durabilité du centre.

Avec PROMEKIN, Kinshasa s’engage dans une dynamique de justice sociale et de réduction des inégalités d’accès à la santé. Cette initiative marque une étape importante dans l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables.