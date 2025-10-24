Procès Honorine Porsche : le tribunal militaire reporte son verdict

Le verdict attendu dans l’affaire du braquage de la Rawbank à la Place Victoire devra encore patienter. Ce vendredi, le tribunal militaire de garnison de Gombe a reporté l’audience au mardi 28 octobre, répondant ainsi à une requête commune de la partie civile et des avocats de la défense. Dans l’enceinte du Camp Lufungula, le major magistrat Freddy Eume Ampia a acté ce délai supplémentaire, prolongeant le suspense judiciaire.

Autour de la prévenue principale, Honorine Porsche Massamba, six autres accusés comparaissent pour leur implication présumée dans ce coup d’éclat qui avait défrayé la chronique. Le tribunal militaire, dans sa solennité habituelle, a rappelé la gravité des charges : terrorisme, vol à main armée et association de malfaiteurs forment le triptyque d’accusations qui pèse sur les épaules de la jeune femme.

Terrorisme, vol à main armée et association de malfaiteurs

La lecture du libellé des charges par le président du tribunal a dressé un tableau sans appel. « La prévenue principale, Honorine Porsche, est jugée pour trois chefs d’infractions », a déclaré le major magistrat Freddy Eume Ampia, précisant que ses six coaccusés devront répondre, eux, des seuls chefs d’association de malfaiteurs et de vol à main armée.

Cette distinction dans les charges témoigne de la complexité du dossier. L’accusation de terrorisme, particulièrement lourde, reflète la volonté des autorités congolaises de durcir leur réponse judiciaire face aux braquages de grande ampleur, de plus en plus fréquents à Kinshasa.

Rawbank et la défense obtiennent un délai supplémentaire

Le report du procès, sollicité conjointement par la Rawbank – partie civile dans cette affaire – et les avocats de la défense, suggère que des négociations ou des préparatifs supplémentaires sont en cours. Cette rare convergence d’intérêts entre l’accusation et la défense laisse entrevoir les subtilités procédurales qui entourent ce dossier sensible.

Dans les couloirs du tribunal militaire, l’atmosphère reste tendue. Les avocats de la défense, qui avaient vivement contesté la compétence de la justice militaire pour juger cette affaire, semblent désormais jouer la carte du temps. De son côté, la Rawbank, dont l’agence de la Place Victoire avait été le théâtre du braquage, entend visiblement peaufiner sa stratégie.

Le 28 octobre prochain, le tribunal militaire de Gombe devra donc reprendre l’examen de cette affaire qui dépasse le simple fait divers. À travers le procès d’Honorine Porsche, c’est toute la réponse judiciaire à l’insécurité grandissante à Kinshasa qui se joue.