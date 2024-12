Mbuji-Mayi en liesse : Félix Tshisekedi dévoile sa vision pour le second quinquennat

Lors de son adresse, le Président Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement envers six priorités nationales qui guideront son action durant son second quinquennat :

Création d’emplois. Renforcement de la sécurité. Amélioration du pouvoir d’achat. Diversification économique. Accès accru aux services sociaux de base. Efficacité des services publics.

Ces objectifs visent à améliorer durablement le quotidien des Congolais.

Le PDL-145T : des réalisations concrètes pour les territoires

Le Chef de l’État a présenté plusieurs réalisations et projets en cours dans le cadre du Programme de développement local des 145 territoires (PDL-145T), incluant la construction d’infrastructures scolaires, le développement d’équipements sanitaires et la mise en place de bâtiments administratifs modernes. Ce programme est conçu pour réduire les inégalités et favoriser l’émergence économique des zones rurales.

50 millions de dollars pour la relance de la MIBA

Une annonce phare de cette visite a été l’allocation prochaine de 50 millions de dollars américains pour relancer la Minière de Bakwanga (MIBA). Ce projet stratégique vise la relance des activités de cette entreprise minière historique, la création d’emplois pour la population locale et la revitalisation de l’économie du Kasaï-Oriental. Cette initiative témoigne de l’engagement du Président envers le développement économique de la région.

Réforme constitutionnelle : un projet en gestation

Le Président Félix Tshisekedi a également évoqué la nécessité d’une réforme constitutionnelle. Bien que les détails restent à préciser, cette démarche s’inscrit dans une volonté de moderniser le cadre institutionnel du pays et de répondre aux défis actuels.

Mbuji-Mayi : une étape clé de l’itinérance présidentielle

Cette visite à Mbuji-Mayi s’inscrit dans une tournée plus large dans le Grand Kasaï. Elle marque une étape essentielle dans le renforcement du lien entre la présidence et les populations locales, avec de nombreuses autres activités prévues pour consolider ce dialogue direct.

À Mbuji-Mayi, Félix Tshisekedi a marqué les esprits avec des annonces fortes et des engagements concrets. De la relance de la MIBA aux projets structurants du PDL-145T, le Chef de l’État invite les Congolais à s’unir autour de sa vision de progrès et de transformation pour la République démocratique du Congo.