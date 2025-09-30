SociétéEducation, Société



EN CE MOMENT


L’école en Sursis : l’enquête choc qui révèle l’enfer des élèves de Kinshasa

À Kinshasa, les salles de classe, censées être des sanctuaires du savoir, sont devenues le théâtre d'une tragédie silencieuse. Une…

Publié par Cyntiche PANDI
le: 30 septembre 2025

À Kinshasa, les salles de classe, censées être des sanctuaires du savoir, sont devenues le théâtre d’une tragédie silencieuse. Une étude percutante, menée par Ipas RDC en collaboration avec l’École de Santé Publique de l’UNIKIN et l’Université d’Abidjan, jette une lumière crue sur l’innommable : l’école n’est plus un lieu sûr, mais un champ de bataille où l’innocence est quotidiennement mise à mal.

Les chiffres, plus éloquents que de longs discours, dessinent une carte de la terreur juvénile. Ils racontent une histoire que beaucoup préfèrent ignorer, une réalité qui hurle dans le silence des couloirs.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



L’Enquête qui Brise le Silence

  • 67 % des élèves subissent des violences sexuelles

  • 84 % des élèves sont confrontés à des violences verbales

  • 76 % des élèves endurent des violences corporelles

Ces pourcentages, froids et implacables, représentent plus de 4 000 visages, 4 000 histoires, 4 000 enfances bafouées. Des adolescents de 14 à 19 ans, dans quatre provinces éducationnelles de la capitale, ont confié leur calvaire. Leur témoignage collectif forme l’acte d’accusation le plus accablant qui soit contre un système éducatif en crise.

L’Urgence d’une Réponse Tranchante

Face à ce constat d’urgence absolue, Ipas RDC lance un appel à l’action. Les recommandations sont claires, précises, indispensables :

  • L’application stricte et sans compromis des lois existantes

  • Une sensibilisation massive des enseignants et des parents

  • Le renforcement concret de la sécurité dans les établissements scolaires

La question désormais s’impose à toute la société congolaise : comment transformer ces lieux de peur en espaces d’apprentissage réellement sûrs ? Comment redonner à nos enfants le droit fondamental d’étudier sans craindre pour leur intégrité physique et morale ?

Les salles de classe de Kinshasa attendent une réponse. Non pas dans des mois ou des années, mais aujourd’hui. Car chaque jour qui passe sans action concrète est une nouvelle victime potentielle. L’heure n’est plus au constat, mais à l’action. Le futur de toute une génération se joue dans ces couloirs où l’ombre a trop longtemps remplacé la lumière.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Procès Joseph Kabila : la chute d’un président, la peine capitale comme épilogue

30 septembre 2025 Publié à 16h33

La sentence est tombée, lourde comme un couperet dans le silence feutré de…

Savoir plus

Procès Joseph Kabila: la Haute Cour militaire dresse un réquisitoire accablant

30 septembre 2025 Publié à 15h45

La lecture de l'arrêt a commencé. Dans le prétoire de la Haute Cour…

Savoir plus

Le Dilemme d’Epolo : Le Congo ou la Belgique dans le cœur du gardien du Standard

30 septembre 2025 Publié à 12h41

Dans la pénombre de la zone mixte du Sclessin, après une défaite qui…

Savoir plus