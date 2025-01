Le Procès de Nicolas Sarkozy : Quand la Libye rencontre la justice – Le Film qui dévoile l’affaire du financement illégal

Le procès contre l’ex-président français Nicolas Sarkozy s’ouvre ce lundi 6 janvier 2025 au tribunal correctionnel de Paris. Après avoir été définitivement condamné dans l’affaire des « écoutes » (affaire Paul Bismuth), il comparaît à nouveau, cette fois pour l’affaire de « financement libyen » de sa campagne présidentielle de 2007. Ce procès, marquant un tournant dans la carrière de l’ancien chef d’État, est l’occasion pour les citoyens français de découvrir des détails choquants sur l’implication présumée de la Libye et du clan Kadhafi dans les coulisses du pouvoir.

Un film documentaire pour démêler l’affaire du financement libyen

À deux jours de l’ouverture de ce procès historique, un film documentaire intitulé « Personne n’y comprend rien » prend l’affiche. Ce film, réalisé par Yannick Kergoat et co-écrit avec les journalistes enquêteurs de Mediapart, Fabrice Arfi, Karl Laske, et Michaël Hajdenberg, est le fruit de plus d’une décennie de travail d’investigation. Le titre, inspiré d’une déclaration de Nicolas Sarkozy en 2023, capture parfaitement la complexité du dossier, souvent jugé difficile à comprendre par le grand public.

Ce film, qui sortira officiellement le 7 janvier 2025, retrace de manière chronologique l’enquête journalistique menée depuis 2011. L’objectif est de rendre accessible une affaire politique complexe, impliquant des personnages de premier plan comme Ziad Takieddine, Claude Guéant, et d’aumar Kadhafi, explorant la question du financement illégal de sa campagne, et les chemins mystérieux de l’argent qui auraient circulé entre Paris et Triptres figures politiques et diplomatiques françaises. Le documentaire plonge au cœur des relations entre Sarkozy et le dictateur libyen Mouamoli.

Les révélations de l’enquête : un secret bien gardé

Le film démarre avec une scène marquante : la mort violente de Kadhafi en 2011. Il retrace ensuite les relations diplomatiques secrètes entre la France et la Libye, et notamment la visite de Kadhafi à Paris en 2007, quelques mois après l’élection de Nicolas Sarkozy. Les révélations de Saïf al-Islam, fils de Kadhafi, évoquant un « grave secret » liant son père à Sarkozy, ajoutent une dimension mystérieuse à l’affaire.

À travers une série d’archives, le documentaire lève le voile sur la diplomatie parallèle menée par la France, les contrats secrets et les possibles valises de billets, tout en dévoilant les liens entre les personnalités politiques et le financement présumé des campagnes électorales. Le film explore également des affaires antérieures, comme l’affaire Karachi et le financement de la campagne d’Édouard Balladur, où l’on retrouve certains des mêmes protagonistes.

L’importance du journalisme d’investigation

Ce documentaire, financé de manière indépendante par le biais d’un crowdfunding, illustre l’importance du journalisme d’investigation dans une démocratie. Yannick Kergoat souligne que l’enquête menée par Mediapart a été essentielle pour faire avancer cette affaire judiciaire. Sans le travail acharné des journalistes, le public n’aurait jamais eu vent de ces pratiques illégales. Le film témoigne ainsi de la nécessité d’un journalisme libre et indépendant, capable de déjouer les obstacles, fausses pistes et pressions politiques.

Un appel à la réflexion et au débat

Au-delà de la simple présentation des faits, le film « Personne n’y comprend rien » a une portée citoyenne. Il invite à la réflexion sur l’impact du financement illégal des campagnes électorales et les dérives du pouvoir. En exposant l’affaire de manière claire et compréhensible, le film souhaite également stimuler un large débat public et faire prendre conscience de la fragilité de l’intégrité démocratique.

Le procès de Nicolas Sarkozy, accompagné de ce documentaire, marque un tournant dans l’histoire politique de la France. Il est maintenant au public et à la justice de décider si l’impunité est encore possible dans une République où l’ombre de l’argent sale plane sur les plus hautes sphères du pouvoir.